Carnaval op het Kiel dankzij een ijzersterke Mike Vanhamel

Een vroege goal, massa's kansen, hoge intensiteit en uiteindelijk Beerschot dat wint met 2-0. Dit dankzij een nieuwe 'Iron Mike' namelijk Mike Vanhamel.

De fans van Racing Genk zorgden voor het nodige vuurwerk voor de fans. Het antwoord van de fans van Beerschot was een ludiek spandoek gericht aan Helmut Lotti.

1ste helft

Beerschot kende een droomstart want de wedstrijd was nog geen 5 minuten op gang en de thuisploeg kwam al op voorsprong. Slecht uitverdedigen bij Racing Genk en Lawrence Shankland was degene die profiteerde. Zo maakte de Schot zijn tweede doelpunt in loondienst bij Beerschot.

De reactie van Racing Genk kwam er snel. De bezoekers domineerden de bal en kregen kansen via Thorstvedt, Ito en Onuachu maar de gelijkmaker bleef uit. Beerschot reageerde met een aantal speldenprikken, maar konden hun voorsprong niet vergroten. Zo ging Beerschot met een 1-0 voorsprong de rust in mede dankzij een sterk keepende Mike Vanhamel.

2de helft

In het begin van de tweede helft bleef Racing Genk sterk opzetten. Beerschot kon de 0 houden dankzij een ijzersterke Mike Vanhamel. Eerst bracht hij redding op een kopbal van Onuachu met een kattensprong. In de herneming moest hij de meubelen redden op een schot van Paintsil.

Racing Genk nam het voortouw maar kwam niet tot scoren. Beerschot stond goed georganiseerd te spelen en probeerde tegen te prikken. Zo schoot Vaca op de paal en was het lot van Racing Genk bijna bezegeld. Javier Torrente, coach van Beerschot, maakte zich woest na een niet gefloten fout en kreeg een gele kaart onder zijn neus. Hij bleef discussiëren met scheidsrechter Boucaut en de rode kaart was het gevolg. Zo moest Beerschot nog 20 minuten verder zonder hun trainer op de bank.

In de 76ste minuut was daar bijna de gelijkmaker. Onuachu met een prima schot, maar wederom stond Vanhamel in de weg.

In het slot van de partij bracht Caiceido nog de zekerheid. Een snelle uitbraak en de middenvelder zette de 2-0 op het bord en de zekerheid van de winst. Het carnaval op het Kiel kon beginnen!