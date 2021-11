Van den Brom maakt reclame voor Onuachu: "Ook in een topcompetitie zal hij zijn doelpunten maken"

Paul Onuachu slaagde er in het tussenseizoen tot ieders verbazing niet in om een transfer te versieren. De Nigeriaan scoort ondertussen alweer aan de lopende band voor KRC Genk. Ook John van den Brom verwacht binnenkort de toptransfer.

“Paul Onuachu was na zijn vakantie snel terug op training bij KRC Genk”, doet John van den Brom in Het Laatste Nieuws het relaas van de afgesprongen transfer. “Paul hoopte op een transfer, maar uiteindelijk kwam er niemand. De laatste dagen voor het sluiten van de mercato had hij door dat hij zou moeten blijven. Of hij ontgoocheld was? Laat ons zeggen dat het een jongen is die te lief is.”

De Limburgers beloonden de aanvaller dan maar met een contractverlenging - lees: meer loon - tot medio 2024. “Dimitri De Condé heeft toen heel slim het contract van Onuachu verlengd. Maar ik begrijp nog steeds niet dat geen enkele club concreet was voor hem. Zet Paul in een topcompetitie, omring hem met nog betere spelers en ook daar zal hij zijn doelpunten maken. Ik vind hem echt héél goed.”