Eindelijk hulp voor Holzhauser bij Beerschot: Caicedo lost hoge verwachtingen technische commissie in

Het heeft langer gedacht dan verwacht, maar we hebben eindelijk de echte Moisés Caicedo gezien tegen Genk. De volgende week 20-jarige middenvelder moet Beerschot naar veiligere oorden leiden. Een grote druk, maar dat is ook de reden waarom Brighton hem in Antwerpen stalde.

Caicedo werd deze zomer op het laatste nippertje binnengehaald. De huurling van Premier League-club had net zijn debuut gemaakt in de League Cup, maar Brighton kon hem niet genoeg speeltijd garanderen. Nochtans geloven ze sterk in hem, maar hij moest progressie blijven maken. Beerschot was ook al langer geïnteresseerd en volgde hem bij al toen hij nog bij het Ecuadoriaanse Independiente del Valle speelde.

De technische commissie van Beerschot meende een onmiddellijke versterking beet te hebben, want hij had sinds februari kunnen wennen aan het Europese leven. Maar toch duurde het langer dan verwacht voor hij zich helemaal kon integreren. Ook nieuwe trainer Javier Torrente moest overtuigd worden, maar eens hij zijn draai gevonden had, kon men niet meer om hem heen.

Tegen Anderlecht werd hij in de basis gedropt en hij verdween er niet meer uit. Met als voorlopig hoogtepunt zijn bijzonder sterke match tegen Genk. Op het Kiel wordt hij vergeleken met de jonge Ronald Vargas, toen die in zijn debuutjaren in België indruk maakte. Ze menen zelfs dat hij kan uitgroeien tot een Europese topper met zijn bovengemiddelde techniek en loopvermogen.

Het is overdreven dat het lot van Beerschot in handen ligt van de bijna 20-jarige, maar hij moet wel een deel van de druk van Raphael Holzhauser wegnemen. Samen met Ramiro Vaca moet hij voor creativiteit zorgen zodat de Oostenrijker er niet alleen voorstaat. Dat hij daarnaast ook nog niet te benauwd is om mee in de loopgraven te kruipen, deed de technische staf en het bestuur deugd. 't Is alvast een begin waar ze bij Beerschot zich aan kunnen vasthouden. Met deze Caicedo is een potentiële sterkhouder opgestaan.