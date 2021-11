Man die nederlaag van Genk inluidde, zat in zak en as: "Maar dat betekent dat we onze job niet goed doen"

Pijnlijk balverlies van Patrik Hrosovsky leidde de 1-0 van Beerschot in. De middenvelder zat in zak en as, maar de nederlaag daaraan wijten, is wat overdreven. Genk had genoeg kansen om de match drie keer te winnen.

Maar die fase kroop in zijn hoofd. "Ik had de tegenstander wel gezien”, zei hij. "Het was gewoon een foute pass en dat kan gebeuren. Maar dat maakt de pijn er niet minder om. Hier ga ik slecht van slapen", gaf hij toe. Met 73 procent balbezit en 18 kansen hadden zijn ploegmaats dat wel kunnen rechtzetten. "Er waren inderdaad nog 86 minuten. We kregen ook voldoende kansen om de wedstrijd alsnog om te buigen. Maar scoren zat er niet in helaas. Dit komt hard aan. De kloof met de koploper bedraagt 13 punten. Veel te veel is dat. 1 op 6 tegen Cercle Brugge en Beerschot, de laatste twee in de stand, is gewoon te weinig. Dat betekent dat we onze job niet goed doen.”