Eindelijk zijn eerste goal voor Beerschot-publiek: "Als we zo blijven spelen, gaan we niet lang meer laatste staan"

't Werd een feestavondje op het Kiel. Het geloof is helemaal terug bij de Ratten nadat ze Genk klopten en op één punt van Cercle Brugge kwamen. De vroege goal van Lawrence Shankland deed Beerschot duidelijk deugd.

Shankland profiteerde van het balverlies van Hrosovsky en van Holzhauser, die de bal panklaar legde. "Dit is een moment waar ik al naar uitkijk sinds ik bij Beerschot tekende", lachte de Schot. "Hier heb ik ook hard voor gewerkt, want ik moest mijn plaats in het team verdienen. Nu kan ik ook scoren en dat wil ik nog meer gaan doen."

Het was pas zijn tweede van het seizoen en zijn eerste voor eigen publiek. Beerschot moest wel een serieuze storm overleven. 73 procent balbezit voor Genk en 18 doelkansen tegen. "Ik ben naar hier gekomen om tegen zulke clubs te spelen", zei Shankland. "Ze hadden inderdaad veel balbezit, maar onze verdediging was uitstekend. Als we zo elke week spelen, gaan we niet lang meer laatste staan."