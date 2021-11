Mike Vanhamel heeft de formule gevonden hoe Beerschot zich gaat redden

Mike Vanhamel was volop aan het feest na de overwinning van Beerschot tegen Racing Genk. Mede dankzij zijn reddingen hield Beerschot de drie punten thuis.

Mike Vanhamel speelde een ijzersterke wedstrijd tegen Racing Genk. Natuurlijk zorgde dit voor eforie bij de doelman van Beerschot. “Ik ben heel blij, maar eerst en vooral voor de overwinning. Onze dichtste concurrenten verloren allebei, dus het was zaak voor ons om de punten thuis te houden. We zitten nu in een positieve flow en we hopen die zo lang mogelijk door te trekken."

Vanhamel weet hoe ze het nu moeten aanpakken en hoe Beerschot zich gaat verzekeren van het behoud. "Wij moeten uitgaan van onze eigen sterkte en dan zie je dat we een hele goede match kunnen spelen. Wij kunnen leiden en lijden zonder goals te slikken en zo pak je punten. Het is een werk van lange adem, we gaan nog overwinningen moeten boeken. Alleen wat meer op kortere tijd. De sfeer is goed en de groep is klaar.”