John van den Brom was niet helemaal ontevreden na de wedstrijd tegen Beerschot en dit is hij ook aan de fans gaan zeggen

Ondanks de nederlaag was John van den Brom niet helemaal tevreden over de prestatie van zijn spelers. Daarom is hij ook in interactie gegaan met de teleurgestelde fans omdat hij wel zag wat zij blijkbaar niet zagen.

Een nederlaag is nooit leuk toch zag John van den Brom ook veel positieve zaken: "Zelfs na deze nederlaag ben ik nog tevreden over de wedstrijd, maar natuurlijk niet over het resultaat. We probeerden er steeds voetballend uit te komen en dan hebben we vandaag ook laten zien. We hadden 85 minuten om de achterstand om te buigen. We hadden 18 schoten op doel dus er waren mogelijkheden genoeg om te scoren. Dat doelpunt hadden we ook verdiend. Dit lukte ons niet omdat onze laatste pas niet goed genoeg was, de kansen niet afmaakten en tot slot een goede doelman tegenover ons hadden."

De supporters van Racing Genk waren zichtbaar teleurgesteld na de wedstrijd. Zij verweten de spelers van een gebrek aan "bloed, zweet en tranen". Dit is iets waar van den Brom het niet mee eens was daarom ging hij ook in interactie met de fans. "Na de wedstrijd tegen Cercle Brugge kon ik mijn spelers van alles verwijten, maar dit is vandaag niet het geval. We hebben vele mooie zaken laten zien alleen hebben we niet gewonnen. Ik ben steeds enorm blij met de steun die onze fans ons geven. We hebben zulke mooie en fanatieke supporters. Zij verweten vandaag de spelers een gebrek aan bereidheid en mentaliteit maar dit vond ik niet. Zoveel kansen in een uitwedstrijd is uitzonderlijk. We moeten nu gewoon er allemaal samen doorgeraken en dat gaat dat dubbeltje aan onze kant vallen."