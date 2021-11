Een nieuwe 'Iron Mike' is geboren op Het Kiel

Bij de naam 'Iron Mike' denkt iedereen aan de bikkelharde verdediger Mike Verstraeten. Nu is hij zijn titel kwijt aan de doelman van Beerschot.

Beerschot won met 2-0 van Racing Genk en stuurde zo de vice-landskampioen met lege handen terug naar Limburg. Dit hadden 'de ratten' te danken aan een uitstekende Mike Vanhamel. De doelman acteerde als de Chinese muur van Antwerpen. Aanvalsgolf na aanvalsgolf weerde hij af. Het 'fort Beerschot' is geboren danzij 'Iron' Mike Vanhamel.

Racing Genk domineerde de partij en de verdediging van Beerschot stond onder druk. Het leek erop dat de vroege voorsprong elk moment kon verdwijnen als sneeuw voor de zon. Dit was wel zonder de doelman van Beerschot gerekend. Mike Vanhamel stond pal met goede reflexen en kattensprongen op doelpogingen van Racing Genk. Het dreef de spelers en fans van Racing Genk tot wanhoop terwijl deze van Beerschot zich in een delirium bevonden.

De kers op de taart, het orgelpunt was zijn assist in de 92ste minuut. Een snelle bal naar voor, los in de voeten van Moises Caicedo en deze stormde op de bezoekende doelman af. De middenvelder (die zelf ook een ijzersterke wedstrijd speelde) plaatste de bal naast Vandervoordt en zo was de overwinning binnen.