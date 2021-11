Javier Torrente is tevreden met de overwinning en bedankt zijn doelman hiervoor

Javier Torrente was tevreden met de overwinning van Beerschot tegen Racing Genk. Hij bedankte zijn doelman voor de sterke prestatie en excuseerde zich bij de scheidsrechter voor zijn reactie en rode kaart.

"Racing Genk was na ons openingsdoelpunt veel sterker', gaf Javier Torrente toe. "We kwamen vooral alleen tot verdedigen en Mike Vanhamel heeft ons rechtgehouden in de eerste helft. In de tweede helft stonden we beter en hadden we meer recuperatievermogen. We gingen verder van onze eigen 16 spelen en dat hielp ons."

Javier Torrente had veel bewondering voor de manier van spelen van Racing Genk. "Ik bewonder de manier van spelen van Racing Genk. Ze zoeken duidelijk altijd de voetballende oplossing en hebben ons regelmatig pijn gedaan. Een aantal keer zijn we goed weggekomen en moet ik mijn doelman (Mike Vanhamel) bedanken", zei een zichtbaar opgeluchte Torrente.

Met nog meer dan 20 minuten op de klok kreeg Javier Torrente een rode kaart onder de neus geduwd omwille van aanhoudend protest. De trainer van Beerschot kwam hierop nog eens terug. "Je ziet duidelijk dat een fout op één van onze spelers niet wordt gefloten. Zo zien we een goede kans door onze neus geboord worden. Misschien heb ik iets te overdreven gereageerd", een lachende Torrente. "Je hoort aan mijn stem dat ik wat overdreven heb gereageerd. Ik wil me dan ook excuseren bij de scheidsrechter hiervoor."