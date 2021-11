🎥 Een nieuw wonderkind in de Jupiler Pro League? Beerschot-middenvelder pakt uit met fantastische dribbel

Beerschot heeft het voorbije weekend een zeer mooie overwinning geboekt tegen KRC Genk. Een speler die bij Beerschot indruk maakte, was Moises Caicedo. Zo pakte de middenvelder uit met een heerlijke dribbel.

Moises Caicedo wordt dit seizoen door Beerschot gehuurd van het Engelse Brighton & Hove Albion. De middenvelder moest zich in de eerste weken nog wat aanpassen, maar zondag liet Caicedo wel zijn talent zien tegen KRC Genk.

Zo speelde hij een sumblieme wedstrijd en scoorde hij ook een knap doelpunt. Toch was het vooral zijn techniek waarmee hij de Beerschot-supporters kon bekoren. U kan hieronder in een filmpje van Eleven Sports namelijk zien hoe Caicedo twee spelers van KRC Genk vlot in de wind zet.