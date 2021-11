Volg KV Oostende-Union live op Voetbalkrant.com vanaf 18u30

In de vooravond neemt leider Union het op tegen KV Oostende, de revelatie van vorig seizoen die het in deze jaargang heel wat lastiger heeft. Mits winst kan Union Club Brugge op zeven punten zetten.

KV Oostende verloor haar drie laatste competitiewedstrijden en is helemaal weggezakt in het klassement. Alexander Blessin en co hebben een referentiewedstrijd nodig. Een thuismatch tegen de verrassende leider in de Jupiler Pro League komt daarbij niet ongelegen.

De kustboys moeten Anton Tanghe missen, die te veel hinder ondervindt van de knie. Ook Osifo, Boonen en McGeehan zijn niet van de partij.

Union voetbalt al het ganse seizoen op een wolk. Na de recente tussensprint (15 op 15) staat de promovendus op kop. De Unionisten tellen vier punten voorsprong op Antwerp en Club Brugge. Mits winst in de Versluys Arena kunnen de troepen van Felice Mazzu blauw-zwart op zeven punten zetten.

Op de onfortuinlijke Senne Lynen na kan Union op volle sterkte afreizen naar de kust. Mazzu selecteerde deze namen:

๐Ÿ“‘ ๐’๐ช๐ฎ๐š๐ ๐Ÿงข



Quels sont nos Unionistes pour ce retour à la compétition? Ontdek ze nu! pic.twitter.com/Avn4oxSdZ3 — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) November 20, 2021

De wedstrijd van vanavond staat onder leiding van Kevin Van Damme en is live te volgen op Voetbalkrant.com vanaf 18u30.

Gokje wagen? Check dan zeker BetFIRST voor de meest interessante odds.