Weergaloze Deniz Undav scoort niet drie maar vier keer: "Mijn neus is te groot"

Union is herfstkampioen. Het was Deniz Undav die een ontketend Union voorbij Oostende dirigeerde. Undav leverde een puike -assist af en scoorde... vier keer. De promovendus loopt dankzij de 1-7-pandoering bij Oostende uit tot zeven punten van Antwerp en Club Brugge.

Na amper een kwartier spelen had Undav al twee streepjes achter zijn naam staan. In de tweede helft maakte de Duitser zijn hattrick compleet. Dante Vanzeir wist toen al hoe laat het was. Als Undav scoort, zwijgt het kanon van Vanzeir. In de slotfase leek de Limburger komaf te maken met die wetmatigheid. Een lucide Vanzeir lepelde de bal over Hubert, Undav liet de bal over de lijn hobbelen. Althans, zo leek het.

"Hmm, ik heb toch vier keer gescoord vandaag", vertelde Undav na afloop voor de camera van Eleven Sports. "Ik wilde het doelpunt aan Dante laten, maar ik raakte de bal alsnog aan met mijn neus. Mijn neus is te groot", kon Undav er hartelijk om lachen. "Het is de eerste keer dat ik dit meemaak."

"We speelden alweer erg goed voetbal en toonden ons efficiënt. Al hadden we ook gerust nog een of twee doelpunten meer kunnen scoren." Het was opvallend hoe Union het gaspedaal bleef indrukken, ook toen de wedstrijd al in de beslissende plooi lag. "Wij stoppen nooit, wij blijven gaan! Of het nu 2-1 of 4-0 is, wij blijven ten aanval stormen. Wij willen niet arrogant zijn, maar dat is de manier waarop wij willen voetballen. Dat we zeven punten voorsprong hebben? Dat is mooi, maar ook niet meer dan dat", besluit Undav.