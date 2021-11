Waar gaat het Union-sprookje eindigen? "In januari zullen we alles herbekijken"

In het darts heb je 'Dancing Dimi', in het voetbal 'Shaking Felice'. Felice Mazzu danst met Union SG door de competitie en heeft nu al zeven punten voorsprong op de dichtste achtervolgers. Waar eindigt dit sprookje? Als het al eindigt...

Mazzu wil zijn ploeg graag met de voetjes op de grond houden, al was dat tot nu toe geen probleem. “Morgen moeten we gewoon weer keihard aan het werk, want het vervolg kan gevaarlijk zijn. We mogen nu niet denken dat we plots boven alles en iedereen staan. We willen dit jaar gewoonweg zoveel mogelijk matchen winnen. Ik zag alvast een grootse mentaliteit", zei Mazzu na de match.

Play-off 1 lijkt halfweg de competitie wel al binnen handbereik te liggen. “Kijk, we boekten een mooie zege, vooral de manier waarop. Nu, in alle eerlijkheid: ik kan niet antwoorden op de vraag waar dit Union zal eindigen. Ons primaire doel is een stabiel seizoen draaien. Verder gaan we geen projecties doen. Vraag het me nog eens na 30 wedstrijden. In januari moeten we ons puntenaantal en plaats in het klassement herbekijken. Nu vrijdag wacht Leuven. Zij zullen na hun thuisnederlaag tegen Seraing zeker willen herpakken", vertelt hij in HLN.