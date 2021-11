Blessin moet steeds op zelfde nagel kloppen, bestuur KVO mag best ook eens in de spiegel kijken

Daar zit je dan als 'Trainer van het Jaar' en je ploeg krijgt een 1-7 thuis om de oren... Alexander Blessin wordt dit seizoen niet gespaard en daar heeft het management van de club een ontluisterende rol in.

Theate, Hendry, Vandendriessche, Bataille, Sakala... We hoeven de namen eigenlijk niet meer te herhalen, want iedereen weet hoeveel kwaliteit Oostende kwijtspeelde in de zomer. De vervangers reiken zelfs niet tot hun enkels, ondanks dat het bestuur meent van wel. Dat Oostende begin dit seizoen redelijk wat punten verzamelde, is eigenlijk al een wonder.

Blessin moet elke keer ook op dezelfde nagel kloppen. "Het begint saai te worden om elke keer te herhalen hoeveel kwaliteit we verloren. Het ging echter over alles vandaag: een beetje mentaliteit, een beetje tactiek, een beetje teamwerk... Alles! Nadat we enkele goals weggaven, zag je de moed en het vertrouwen ook in de schoenen zakken. Fouten kan je altijd maken, maar dit waren er te veel. Ik ga meer dan één nacht nodig hebben om dit uit mijn hoofd te krijgen."