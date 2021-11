Ook Vanaken kan niet om het matige spelpeil heen: "Dan nog vind ik niet dat je die match moet verliezen"

Ook Hans Vanaken heeft Club Brugge niet over de streep kunnen trekken. De matige prestatie van het team in Mechelen stemt tot nadenken. Het was uiteraard sowieso een lastige verplaatsing, maar na die 0-1 had Club het pleit toch in zijn voordeel moeten kunnen beslechten.

"Natuurlijk ben ik ermee akkoord dat het langs onze kant te weinig was", ging Hans Vanaken mee in de algemene conclusie. "Op alle vlakken: qua pressing, qua voetbal. Het was zeker niet onze beste match. Dan nog vind ik ook niet dat je die match moet verliezen. Onze eerste helft was niet zo goed, maar we hadden de betere kansen, want in de omschakeling kregen we veel ruimte."

Terwijl er op dat moment ook nog niet al te veel werd weggegeven. "Buiten dat schot op de knie van Simon Mignolet hebben ze niets gecreëerd voor rust. Ze hadden misschien iets meer de bal, maar echt gevaar kwam er niet uit voort. We kwamen dan 0-1 voor en dan moet je het kunnen uitspelen."

We moeten hier samen zien uit te geraken

Dat lukte dus duidelijk niet. "Er waren te veel slordigheden, te veel balverlies: meer van hetzelfde dus en dan valt ook redelijk snel de gelijkmaker. Het had ook 1-1 kunnen blijven of je had zelfs kunnen winnen. Alles wat tegen kan zitten, zit nu even tegen. We moeten als groep ons daarboven zetten en misschien nog eens goed praten over wat er fout gegaan is. We moeten hier samen zien uit te geraken", besluit Vanaken.