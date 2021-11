'Man van de match' Schoofs belangrijk in het spel en met beslissende ingeving: "Een heel onderschatte speler"

KV Mechelen moet het hebben van het collectief, onze man van de match Rob Schoofs mag wel heel wat complimenten in ontvangst nemen na de zege van de Maneblussers tegen landskampioen Club Brugge. Zijn ingeving zorgde voor de 2-1.

Al is dat niet de enige reden waarom we hem de titel 'man van de match' toedichten. Schoofs is al het hele seizoen een uiterst belangrijke schakel in het combinatiespel van KV Mechelen en dat was tegen Club Brugge niet anders. In de eerste helft dreigde de aanvoerder van de thuisploeg ook al met een knappe actie, maar bleef het eindproduct nog achterwege.

Dat volgde wel zo'n twaalf minuten voor affluiten, toen Schoofs met een heerlijk lobje Mignolet te grazen nam en zo KV Mechelen de drie punten bezorgde. Om op dat moment te bedenken dat een lob de beste optie is, is één ding. Je moet het ook nog technisch kunnen uitvoeren en ook dat zat dus wel goed.

Bescheiden en superbelangrijk

"Rob is een heel onderschatte speler, vind ik. Hij speelt een heel sterk seizoen", heeft Jordi Vanlerberghe niets dan lof voor zijn ploegmaat. "Klasse wat hij laat zien. Hij kan iets extra bijbrengen aan de ploeg, hij is niet voor niets onze kapitein. Rob is een typische jongen uit Limburg, hij is heel bescheiden. Hij geniet op zijn eigen manier en laat zich na zo'n wedstrijd vieren. Hij was superbelangrijk voor de ploeg."