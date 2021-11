Philippe Clement zag te weinig agressiviteit bij Club Brugge: "Dit is ons minst goede moment tot dusver"

Philippe Clement kon slechts één ding concluderen: het was niet goed genoeg. Inzake agressiviteit vooral: Clement zag dat Club Brugge het op enthousiasme moest afleggen tegen KV Mechelen. Blauw-zwart verloor dit seizoen al te veel punten in de competitie: tijd om in de spiegel te kijken.

"Ik was niet tevreden na onze eerste helft", verklaarde Philippe Clement waarom hij aan de rust al drie vervangingen doorvoerde. "Niet aan de bal en niet over de duels. In de eerste helft hadden we wel in de omschakeling nog een aantal goede kansen. Als je puur naar de kansen kijkt, had het resultaat nog anders kunnen zijn, maar het spel was gewoon niet goed genoeg."

Halfweg was er uiteraard nog tijd genoeg om de puntjes op de i te zetten. "We hebben een aantal aanpassingen gedaan in de rust. We speelden dan een kwartier-twintig minuten beter voetbal en maakten dat doelpunt. Nadien valt de 1-1 plots en vervallen we opnieuw in het niveau van de eerste helft."

Meer grinta bij Mechelen

De meest gretige ploeg heeft gewonnen, dat mag Club zich aanwrijven. "We wisten wat voor een wedstrijd het ging zijn. Er was meer grinta en agressiviteit aan de kant van Mechelen. Het heeft een heel groot hart laten zijn, dat is voor iedereen duidelijk. Dat moet ook voor ons de basis zijn van onze club en ons spel. Als je niet de meeste duels wint, kun je ook geen wedstrijden winnen."

Clement wil zeker niet te makkelijk over dit puntenverlies heen stappen. "We hebben in de competitie al een paar mindere momenten gekend, dit is ons minst goede moment tot dusver. We moeten in de spiegel kijken: de spelers, ikzelf, iedereen."

Woensdag alweer Champions League

Woensdag wacht alweer de volgende Champions League-ontmoeting met de thuismatch tegen Leipzig. "Dit is vandaag zeker een dip qua niveau, aan ons om te laten zien dat die slechts tijdelijk is. Dat is de uitdaging naar woensdag toe, tegen een ploeg die je ook weinig tijd aan de bal geeft. We zullen veel duels moeten winnen, zoals we uit in Leipzig deden, en beter zijn aan de bal."