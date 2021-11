Anderlecht-speler verdedigt Kompany met vuur: "Vertel mij eens wat hij eraan kan doen dat we zoveel kansen nodig hebben?"

Vincent Kompany ligt onder vuur, zelfs bij de eigen supporters. En dat zint Wesley Hoedt niet. De Nederlander nam na de match de verdediging van zijn coach op zich.

De verdediger zat in de perszaal toen Kompany zijn uitleg aan het doen was en heel wat kritische vragen kreeg. Hoedt moest daarna nog komen en er moest hem iets van het hart. "Ik heb dat zonet allemaal gevolgd. Ik hoorde trainer dit en trainer dat... Weet je, ik heb nog nooit in mijn leven een trainer gehad die zo hard werkt. Het zijn puur en alleen de spelers die naar zichzelf moeten kijken. Het aantal rode kaarten dat we onnodig pakken, slaat nergens op. Het aantal tegendoelpunten is ook niet goed genoeg. Wat moet Kompany daaraan doen?"

"Het aanpakken!", werd er vanuit de zaal gereageerd. "Ga mij eens vertellen wat Kompany eraan kan doen dat we zoveel kansen nodig hebben? Anders moet je morgen eens bij ons op het trainingscomplex komen... Dan stel je die vraag niet. Wij moeten betere resultaten halen om het werk van de trainer te belonen. Het is geen kwalitatief probleem nee. Of het tussen de oren zit dan? Het komt er gewoon niet uit momenteel."

Denkt de hele groep er dan over zoals Hoedt? "Er zullen altijd uitzonderingen zijn, maar ik denk wel dat ik voor de groep spreek. Er zijn gewoon een paar dingen die nog niet op hun plaats vallen. Maar dat moet zo snel mogelijk gebeuren!"