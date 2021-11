Anderlechtse kleedkamer niet blij na rode kaart Raman: "Anders winnen we dit"

Benito Raman gaat geen al te leuke week tegemoet bij Anderlecht. Vincent Kompany wou eerst even bedaren, maar we kunnen ons niet inbeelden dat hij vandaag geen serieus gesprek met zijn aanvaller zal hebben.

Naar de buitenwereld toe wilden de spelers hun ploeggenoot niet afvallen, maar verschillende spelers waren gisteren heel boos op Raman, die zich had laten vangen door Faïz Selemani. In de kleedkamer wezen ze hem daar al op en de 27-jarige Raman besefte ook wel dat hij in de fout was gegaan. Zeker met de VAR-beelden die meteen beschikbaar zijn.

Wesley Hoedt sprak er ook over. "Als we met elf blijven, winnen we deze match gewoon en was er niks aan de hand. Nu spreekt iedereen over de coach... We blijven één ploeg en wat er tegen Raman gezegd is, blijft ook in de kleedkamer. Maar ja, we waren op dat moment beter. Die rode kaart is een keerpunt in de wedstrijd."