Spitsroeden lopen voor Anderlecht-spelers: "We moeten allemaal voor de spiegel gaan staani Dit is echt niet goed genoeg!"

Pijnlijk! De spelers van Anderlecht kregen een striemend fluitconcert over zich heen na de match. Ook Vincent Kompany kreeg de nodige kritiek over zich heen.

De spelers wilden liever onder een steen kruipen, maar werden door Wesley Hoedt en de trainersstaf richting de supporters gestuurd. Francis Amuzu moest door de fysical coach teruggestuurd worden. Joshua Zirkzee uitte zijn frustratie richting zijn medespelers. Nee, het zit niet zo goed als ze ons willen laten geloven bij Anderlecht.

Wesley Hoedt kwam na de match wat meer uitleg geven. "Ik denk dat we ook in de eerste helft niet slecht voetbalden, maar er ging gewoon te weinig echte dreiging van uit", zuchtte de verdediger. "Dat is het verhaal van de laatste weken. En bij hen vliegt ook weer de eerste bal erin."

En dat was weer na wat individuele fouten. "Die bal mag zo makkelijk niet voorgezet worden", keek Hoedt ook naar Gomez. "Magallan speelt een goeie match, maar bij die fase vergeet hij zijn man. Die (Gueye) moest gedekt worden. Vooraan hebben we dan weer te veel kansen nodig om een doelpunt te maken. We moeten allemaal in de spiegel kijken, ik ook! Dit is echt niet goed genoeg!"