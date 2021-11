Kompany begrijpt groeiende frustratie van de fans: "Die druk is een privilege voor mij"

Vincent Kompany werd voor de match al in vraag gesteld en dat zal er na Kortrijk niet beter op worden. De trainer van Anderlecht kreeg dan ook een spervuur van vragen over het niveau én zijn eigen positie.

Eerst en vooral Vincent: geen enkele Neerpede-speler aan de aftrap?

"De laatste match tegen Antwerp zijn we er met vier geëindigd en ook vandaag stonden er op het einde twee op het veld. Ik kijk vooral naar de vorm die ze etaleren op training en op basis daarvan maak ik mijn keuzes. Ik heb elke dag ook 15-16 jeugdspelers op training. Dat kan allemaal snel veranderen."

Kan je je met deze prestatie verzoenen?

"De resultaten bepalen het seizoen. Als je niet de verhoopte resultaten haalt, kan je nooit tevreden zijn. We hebben kansen genoeg gehad en heel wat gevaar gebracht, maar die rode kaart deed de match kantelen. We waren net heel goed bezig. Nee, daar kan ik niet mee lachen."

Je vindt dat jullie genoeg gecreëerd hebben?

"Voetballend is het nooit een probleem geweest voor ons. Je hebt bepaalde matchen waarin je minder kansen creëert, maar dat was vandaag niet het geval. In de eerste helft verwachtte ik wel meer diepgang. In de tweede helft deden we dat beter en was er ook meer tempo aan de bal."

Begrijp je de groeiende frustratie van de fans?

"Uiteraard, ik ben hier begonnen op mijn zesde. Ik denk dat ik vrij goed door heb wat de verwachtingen hier zijn. Maar er zijn bepaalde dingen die ik niet onder controle heb. Wat ik wel onder controle heb is hoe de jongens voetballen. De druk die er is, is een privilège voor mij. Ik ben begonnen als trainer om die druk te voelen. Elke trainer heeft een periode waarin hij moet doorbijten. Maar dat gaat niets veranderen aan mijn ingesteldheid."

Maar begint het niet vervelend te worden dat het er maar niet wil uitkomen?

"Ik ben vooral verveeld voor de spelers, die elke dag op training 100 procent geven. Ik ben verveeld voor de technische staf, die uren klopt die je contractueel niet op papier mag schrijven omdat het waarschijnlijk niet mag. Resultaten bepalen alles en die zijn onvoldoende. Die bepalen ook de teneur in deze zaal."