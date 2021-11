Hardleerse Francis Amuzu moet handen uit de mouwen steken na vierde corona-overtreding: "Die mannen lachen met geldboete"

Francis Amuzu (Anderlecht) werd maandag veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur, nadat hij betrapt werd tijdens een coronafeestje in mei 2021.

Francis Amuzu (22) werd in Alsemberg betrapt, samen met vijftien anderen, op een feestje in een woning. Iets wat door het samenscholingsverbod op dat moment verboden was. Het Nieuwsblad laat weten dat Amuzu al drie keer eerder tegen de lamp liep voor het overtreden van de geldende coronaregels.

De politierechtbank van Halle was dan ook erg streng voor de jonge Anderlecht-speler. Een werkstraf van 50 uur is zijn deel. Daagt Amuzu niet op, dan riskeert hij een celstraf van twee maanden. "Deze man heeft aangetoond dat hij constant zijn voeten veegt aan de coronaregels. Met een geldboete lachen die mannen. Die som heeft hij al terugverdiend door enkel zijn veters te strikken."