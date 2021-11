Kwam Anderlecht nog goed weg? "Als Kortrijk een penalty had gekregen, had je weinig te zeggen"

Anderlecht heeft het moeilijk om te scoren, maar ook achteraan rammelt het in elke match wel een paar keer. Zo was er ook nog een fase tegen Kortrijk waarbij er een penalty gefloten had kunnen worden.

Er waren twee strafschopfases, maar die van Anderlecht was er duidelijk geen. “Anderlecht claimde een strafschop na een handsbal van Kadri, maar de bal ging via de voet van de speler tegen zijn arm. Volgens de regels is dat geen strafschop en dus was het een goede beslissing van ref Wim Smet", aldus ex-ref Serge Gumienny in HBvL.

Even later wilde ook Kortrijk een strafschop nadat Selemani van dichtbij hard tegen de hand van Mikhaylychenko trapte. “De ref floot geen elfmeter, maar als hij had beslist om dit wel te doen, dan had je weinig te zeggen.”