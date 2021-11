Cercle geeft het gewoon weg en faalt vooraan: "De laatste touch ontbreekt nog altijd"

Cercle Brugge wacht nog steeds op die eerste thuisoverwinning. Tegen Charleroi mochten ze die hoop al na tien minuten opgeven.

Thibo Somers mocht in de spits beginnen naast Millan, maar zag die eerste tien minuten twee kansen voor Charleroi en ook twee goals. "We hebben de wedstrijd helemaal uit handen gegeven in de eerste tien minuten. Er was daarna nog genoeg tijd, met nog 80 minuten te spelen, maar de reactie bleef uit, zeker in de eerste helft", klonk het ontgoocheld.

Cercle probeerde veel druk te zetten, maar faalde in de afwerking. "In de tweede helft was het veel beter. Dan kwamen de kansen wel, maar de laatste touch ontbreekt nog altijd. De coach vroeg tijdens de rust om een reactie en die hebben we ook getoond. Als we zo de eerste helft hadden aangevat, was het een heel andere wedstrijd geworden."