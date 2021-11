Kapitein Cercle weet wat er gemist wordt: "Een asshole als Arnar Vidarsson vroeger zou er mogen bijkomen"

Cercle Brugge ging zaterdag nogmaals de boot in en zag twee defensieve fouten heel snel afgestraft. Een gebrek aan ervaring? Een gebrek aan leidersschap? Hannes Van der Bruggen ziet dat er toch wat 'klootzakjes' gemist worden.

In een interview voor de match gaf Van der Bruggen al aan welk type speler er gerust mag bijkomen. "Ik vind niet dat we al veel grote fouten hebben gemaakt door een gebrek aan ervaring. Maar ik vind wel dat we een speler type-Lepoint of -Derijck zouden kunnen gebruiken", zegt hij in Krant van West-Vlaanderen.

Van der Bruggen zou dat eigenlijk moeten zijn, maar staat pas een maand in de basis. “Vorig jaar had ik toch wat tijd nodig, ik was het niet gewoon om tegen degradatie te spelen. Dit seizoen hield een blessure mij tegen maar nu heb ik toch het gevoel dat ik écht gestart ben. Ik kan een ploeg sturen en agressiviteit bijbrengen, denk ik. Ik vind trouwens dat we soms best wat harder mogen zijn voor elkaar. Elkaar durven zeggen: het is zo en niet anders. Een asshole als Arnar Vidarsson vroeger zou er mogen bijkomen, denk ik ook.”