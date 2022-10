Efficiënt Cercle springt ondanks nieuw opvallend VAR-moment met ruime zege en 9 op 9 voorlopig naar linkerkolom

Met zeges tegen concurrenten doet Cercle goede zaken. De 6 op 6 werd 9 op 9, de linkerkolom is dan ook waar we de Vereniging voorlopig terugvinden. Charleroi daarentegen blijft verder afglijden.

De zes veranderingen die Edward Still doorvoerde, toonde aan dat het bij Charleroi anders moest na een mindere periode. Zijn spelers zochten wel diepgang. Benlouali deed dat bij een vrijschop van Kayembe. Marcelin schatte die niet goed in. Benlouali deponeerde het leer in de rechterhoek, maar liep buitenspel. Even later was het weer hetzelfde duel: Benlouli snelde zijn verdediger voorbij, maar liet zich dan vallen.

Marcelin had het defensief erg moeilijk, maar kreeg wel een assist achter zijn naam. De Fransman had de bal naar Ueda gekopt. Op de Japanner werd niet scherp verdedigd en die knalde van dichtbij raak (1-0). Het was een eerste helft die weinig om het lijf had. Cercle was zich rond het halfuur wel ondernemender gaan tonen en werd hiervoor dus snel beloond.

Het kreeg voor rust nog wel een strafschop tegen, nadat Benlouali tegen de arm van Popovic schoot. Zorgane plaatste de elfmeter zwak in de rechterhoek. Dat gaf Cercle-doelman Majecki de mogelijkheid om een heldenrol op zich te nemen.

Charleroi dat zijn momenten miste: dat was ook het verhaal na de pauze. Na een lage voorzet van Benlouali mikte Nkuba aan de tweede paal een grote kans op de gelijkmaker over. Niet veel later stond het 2-0 in plaats van 1-1. Een knap hakje achteruit van Denkey lag aan de basis van de verdubbeling van de score. Ueda toonde Charleroi hoe wél efficiënt om te gaan met de kansen (2-0).

Wedstrijd gespeeld? Neen, want er was nog een opvallend VAR-moment. De videoref ging ver terug in de tijd om een fase aan te halen waarbij Marcelin handspel beging. Tot ieders verbazing werd plots een tweede strafschop voor Charleroi gefloten. Deze werd niet tegengehouden door Majecki, Heymans knalde rechtdoor binnen (2-1).

Cercle Brugge liet zich door de aansluitingstreffer niet uit zijn lood slaan. Nadat Kayembe balverlies leed, kon Denkey snel wegdraaien en schieten. Patron verrichtte wel nog de redding, maar de pas ingevallen Gboho scoorde dan wel in de herneming (3-1). Nadien kon de score nog hoger oplopen. Van der Bruggen plaatste de bal tegen de paal, Kehrer strafte een blunder van Tchatchoua af en zo werden het nog ruime cijfers (4-1).

