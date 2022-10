Ook positie van Edward Still steeds moeilijker houdbaar: "Mijn situatie maakt niet uit, mijn persoon is niet belangrijk"

Ook Edward Still is één van die trainers wiens positie steeds moeilijker houdbaar wordt, gezien de resultaten van zijn elftal.

Na een 1 op 12 moet ook Charleroi stilaan vooral achterom kijken en dat in de wetenschap dat duels tegen Antwerp en Genk eraan komen. Geniet Still nog voldoende vertrouwen? "Mijn persoon is niet belangrijk. Ik ben niet egoïstisch, ik ben niet geconcentreerd op mezelf. De rol van een coach is om zich te concentreren op de rol van anderen en op het collectief", verklaart de T1 van de Zebra's voor de camera's van Eleven.

"Ik ga het verder niet over mezlef hebben. Mijn situatie maakt niet uit." Oké dan, maar hoe moet Charleroi uit het dal geraken? "Door een goede analyse te maken en door vast te houden aan onze filosofie. We geven te makkelijk doelpunten weg."

Moeilijk te verwerken nederlaag

Dat was vrijdag zeker ook het geval tegen Cercle: Charleroi verloor met 4-1. "Die score is moeilijk te verwerken, gezien onze kansen in de eerste helft. We creëerden toch vier-vijf gevaarlijke situaties. Na de 1-0 hadden we voor rust de kans op de gelijkmaker via een penalty en na rust met een grote kans met Nkuba. Dan slikten we te makkelijk het tweede tegendoelpunt en werd het een veel moeilijkere tweede helft."

Still haalde een gebrek aan realisme in beide rechthoeken aan. Wat liep er defensief allemaal mis? "De 2-0 komt er nadat we na een hoekschop niet geconcentreerd genoeg zijn bij een tweede fase. Zowel de tweede als de derde tegentreffer volgen na een afvallende bal. Dat is te soft. Er is ontgoocheling bij de spelers, maar die wordt gedeeld met mezelf en met alle supporters."