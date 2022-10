Cercle kan plots niet stoppen met scoren en winnen: "De jongens hebben het uitstekend gedaan, 9 op 9 is geweldig"

Het zijn uitstekende tijden om deel uit te maken van Cercle Brugge. Er wordt vlot gescoord, een 9 op 9 is daar het gevolg van.

Deze keer is Miron Muslic de man die Cercle doorheen een knappe reeks aan het leiden is. De Oostenrijkse coach ging voor de camera's van Eleven in op wat nu het geheim van zijn ploeg is. "De juiste attitude hanteren, mentaliteit tonen. De jongens hebben het uitstekend gedaan in de laatste drie weken. Een 9 op 9, dat is geweldig."

In het begin van het seizoen kwam Cercle bijzonder moeilijk tot scoren en nu gaan ze vlotjes binnen. Na de 5-1 tegen Eupen van een paar weken geleden werd vrijdagavond met 4-1 afgerekend met Charleroi. "Dat is eigen aan het voetbal: als je het momentum hebt, lijkt alles gemakkelijker te gaan. Voor elk doelpunt hebben we wel moeten werken."

Verdiende overwinning

Het is niet zo dat Vereniging een vrijgeleide kreeg naar de driepunter, want er waren die twee strafschoppen tegen. "Dat is nooit makkelijk, ook niet voor een coach. Dan zie je dat je afziet van de stress. Majecki hield ons bij die eerste penalty in de match. Desondanks was het een verdiende overwinning."

Eentje waardoor het opnieuw plezierig was voor iedereen met een groen-zwart hart om naar Jan Breydel af te zakken. "Er was een goede sfeer en die kunnen we wel gebruiken. Het publiek ziet dat er een team op het veld staat, met spelers die bereid zijn om af te zien voor elkaar. We geven die steun terug aan de supporters."