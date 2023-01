Charleroi gaat met goal net voor en net na de rust op en over Cercle Brugge en pakt belangrijke 6 op 6

Charleroi heeft een goede zaak gedaan in het klassement.

Cercle Brugge trok voor de afsluiter van de 20ste speeldag naar Charleroi. Na de nederlaag tegen Westerlo wou het de rug weer rechten en het drukte Charleroi dan ook meteen achteruit. Echt kansen kwamen er niet van langs beide kanten.

Na 25 minuten kon Denkey na een dramatische inspeelbal van Koffi alleen op de Charleroi-doelman afgaan, maar hij zette de poging nipt naast. Twee minuten later was het wel prijs. Een verre inworp werd door Charleroi niet goed verwerkt en Vanhoutte kon oppikken in de zestien. Zijn schot week nog af op Marcq, maar Cercle stond wel verdiend op voorsprong.

Charleroi uit het niets op gelijke hoogte

Charleroi kon daar maar weinig tegenover zetten en de 0-2 was eigenlijk dichterbij dan de 1-1. En toch kwam Charleroi net voor de rust op gelijke hoogte. De Brugse verdediging verwerkte een bal niet goed en Zorgane kreeg de bal zomaar in de voeten en kon Mbenza de 1-1 aanbieden. Vooral Charleroi mocht blij zijn met die stand bij de rust.

Charleroi meteen op voorsprong in de tweede helft

De spelers van Charleroi hadden wellicht een donderprik gekregen van Felice Mazzu tijdens de rust want ze kwamen veel beter uit de kleedkamer. Na vijf minuten leidde dat al tot de 2-1, invaller Hosseinzadeh kopte op hoekschop binnen. En Charleroi bleef ook de meest dreigende ploeg na de rust.

Cercle Brugge was dan weer nergens meer in de tweede helft en kon nooit echt meer dreigen in de tweede helft en Charleroi rekende op de counter. De 3-1 was altijd dichterbij dan de 2-2. Ueda kon in het absolute slot nog eens dreigen maar het bleef 2-1.

Cercle Brugge verliest zo voor de tweede keer op rij, terwijl Charleroi dan weer zes op zes pakt en in de stand neemt het een voorsprong van acht punten op de degradatiezone. Cercle Brugge verliest dan weer de voeling met de top acht.