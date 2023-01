Merci, Hugo: Buffalo's kloppen Kortrijk en naderen tot op puntje van landskampioen Club Brugge en play-off 1

KAA Gent kon een prima zaak doen met oog op wie weet toch nog play-off 1, KV Kortrijk kon dan weer een prima zaak doen in de strijd tegen degradatie. Of dat voor spektakel zorgde in de Ghelamco Arena?

KAA Gent werd in de midweek kansloos uitgeschakeld tegen Union in de Beker van België en moet dus op de competitie mikken om nog Europees voetbal af te dwingen. "Vol gaan voor de top-4", was het devies van Samoise vooraf.

Puzzelen

De Buffalo's moesten het stellen zonder Torunarigha, terwijl Hanche-Olsen werd verkocht. De spoeling achterin is dus dun, Vanhaezebrouck koos voor Cuypers voorin, De Sart op het middenveld en Nurio Fortuna als flankverdediger.

Bij de bezoekers geen Avenatti - hij wordt een beetje gespaard voor de wedstrijd tegen Seraing die in de degradatiestrijd nog veel belangrijker is, ook al is hij de man in vorm bij de ook al in de Beker van België uitgeschakelde Kerels.

Met "Gloria, Gloria" werden de supporters warmgehouden, wie ondertussen in Italiaanse traditie nog ergens pizza of pasta aan het eten was en daardoor wat later in het stadion aankwam was eraan voor de moeite.

De eerste kans van de match was namelijk meteen de goede voor Gent. Een snelle vrije trap werd door Odjidja snel in de loop van Cuypers gebracht en die kon uiteindelijk de 1-0 scoren. Twee minuten later hingen de bordjes even gelijk, maar de 1-1 van Watanabe werd afgekeurd door buitenspel op aangeven van de VAR.

Dubbels

De Buffalo's bleven daarna domineren en kregen ook wat kansen, maar lieten het na om de tweede van de avond te scoren. En wie iets afweet van darten, weet dat de dubbels heel belangrijk zijn om een match uit te gooien. Of monddood te maken in dit geval.

Niet dat Kortrijk echt indruk maakte of aanspraak leek te maken op een gelijkmaker, maar het begon na de pauze wel aan te dringen en op het uur viel man-in-vorm Avenatti ook in. En dus was het even opletten geblazen.

Voor Hein Vanhaezebrouck wordt het mogelijk nog meer puzzelen de komende weken, want hij zag zowel Vadis Odjidja als Matisse Samoise uitvallen met een blessure - er zijn er al voor veel minder aan de wijn gegaan.

De drie punten kwamen wel nooit in het gedrang. Halfweg de tweede helft zorgde Cuypers eindelijk voor zijn dubbel, de snelle aansluitingstreffer van Bruno bracht geen zoden aan de dijk. Kortrijk moet in de midweek vol aan de bak tegen Seraing, terwijl Gent door de zege tot op een punt van landskampioen Club Brugge komt. Vorig seizoen stonden ze in deze fase verder van de top-4 verwijderd en kwamen ze nog heel dicht. Het kan de Buffalo moed geven ...