Tita Tovenaar helpt KAA Gent aan nieuwe overwinning en duwt Kortrijk nog wat dieper in het moeras

KAA Gent heeft de kroketten met Kerstmis goed verteerd. Op bezoek bij hekkensluiter KV Kortrijk kwam het eigenlijk nooit in de problemen en won het uiteindelijk vrij makkelijk. Tarik Tissoudali was de afwerker van dienst.

Bij KAA Gent is Torunarigha opnieuw fit, waardoor de jonge Bram Lagae opnieuw naar de bank wordt verwezen, voorin deze keer Tarik Tissoudali naast Hugo Cuypers. Akpala koos voor Audoor, Kadri en Mehssatou in de basis.

Nog een opmerkelijke vervanging: Bourdeaud'hui is de scheidsrechter van dienst. Eerst was Jan Boterberg voorzien, maar die was VAR in de wedstrijd tussen Anderlecht en KRC Genk en krijgt daardoor rust voor deze wedstrijd.

Gent meteen op rozen door Tarik Tissoudali

Vorige speeldag was Tom Vandenberghe nog de grote held van zijn ploeg - ondanks een 3-0 nederlaag. De doelman was outstanding en behoedde zijn ploeg zo van veel erger, goed ook voor een stekje in ons Team van de Week. Maar het kan niet elke week prijs zijn.

Nadat Watanabe nog een bal van de lijn moest redden, was het na nog geen tien minuten namelijk al prijs voor KAA Gent. Tarik Tissoudali kon van dichtbij de 0-1 tegen de touwen werken, nadat doelman Vandenberghe een kopbal van De Sart moest laten schieten.

Het was meteen het signaal voor een eerste helft waarbij de Buffalo's rustig domineerden en de thuisploeg maar heel weinig kon dreigen. Een paar keer kwam het aandringen, maar Davy Roef werd nooit écht in de problemen gebracht. Rusten deden wet met 0-1.

Gent met goed gevoel naar 2024

Ook na de pauze hetzelfde spelbeeld: rustige dominantie van Gent, weinig kansen voor de thuisploeg. Op een vrije trap van De Sart moest Vandenberghe andermaal het leer lossen, andermaal kon Tarik Tissoudali profiteren: 0-2, match gespeeld.

Het verschil tussen Gift Orban en Tissoudali zit voorlopig dus in de doelpunten, benieuwd wat dat gaat geven richting 2024. Hekkensluiter Kortrijk kwam niet verder dan een (slap) schotje van Avenatti en ziet OH Leuven verder uitlopen in de stand. Na Nieuwjaar zijn er nog tien speeldagen om degradatie te vermijden.