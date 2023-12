OH Leuven sluit 'annus horribilis' af met positieve noot: operatie redding is ingezet na winst tegen Eupen

Twee goals in de eerste 25 minuten en boeken toe. Taak volbracht voor OH Leuven, dat snel komaf maakte met een aanvallend onmondig Eupen. Die kregen kansen in de tweede helft, maar de afwerking liet veel te wensen over.

Veel woorden moeten er niet aan vuil gemaakt worden: OH Leuven was heer en meester in eigen huis tegen Eupen. Na twee minuten stond het al 1-0 toen Thorsteinsson besliste zijn rechtervoet te laten spreken. Een heerlijke krul in de kruising waar doelman Slonina geen verhaal tegen had.

Twee knappe goals

Die Slonina voorkwam nog een paar keer de 2-0, onder meer op pogingen van Banzuzi. Uitstel van executie, want toen Bruun Larsen in één tijd Maziz bereikte, had Slonina alweer geen verhaal. Heerlijk uitgetikt, zoals Leuven quasi de hele eerste helft domineerde.

Eupen kreeg naar het einde toe wel wat meer balbezit, maar echte kansen konden ze daar niet uit puren. De Oostkantonners ontsnapten nog aan de 3-0 toen Maziz zijn knal op de lat zag uiteen spatten. Eupen, dat gaat het bijzonder moeilijk krijgen. Net als coach Fabian Kohfeldt...

Weg van de voorlaatste plaats

Want Eupen, dat was aanvallend wel heel onmondig. OH Leuven liet begin tweede helft heel wat meer toe, maar de vele voorzetten werden simpel weggewerkt. Al moest Leysen ook wel een paar keer tussenbeide komen, maar wereldreddingen had hij daarvoor zeker niet nodig.

De Vlaams-Brabantse thuisploeg bleef het duel wel grotendeels controleren en een vrije trap van Schrijvers had een beter lot dan de paal verdiend. Maar veel energie staken ze eigenlijk niet meer in de zoektocht naar die derde goal.

De winst was het belangrijkste en daarmee wippen ze over Eupen naar de 14de plaats. In de slotfase kon invaller Mueanta er toch nog 3-0 van maken op de counter. Het zal echter nog een lang seizoen worden om het behoud veilig te stellen. Charleroi is het volgende doelwit...