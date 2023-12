Westerlo wint makkelijk van RWDM met 3-0 dankzij strafschop, rode kaart én own goal

Rik De Mil heeft zijn start met Westerlo niet gemist. Na een overwinning tegen Eupen en een gelijkspel op de Bosuil pakt Westerlo nu ook de overwinning thuis tegen RWDM. Met een reeks van 10/12 werkt Westerlo zich weg van de degradatiezone, al zijn de Kemphanen nog niet helemaal veilig.

Gretig Westerlo

Westerlo begon het gretigste aan de clash met RWDM op Boxing Day en wist al snel gevaarlijk te zijn met plaatsballetjes via Vaesen en Van Den Keybus. Defourny werd echter niet op de proef gesteld. Aan de overkant vond Mercier het kader niet bij een vrije trap.

Na een kwartier was het dan toch prijs voor de thuisploeg. Sissako trapte een bal hoog weg en even leek het of Westerlo zou mogen inwerpen. Yow hield echter de bal nog tussen de lijnen, omspeelde Kone door de benen en dook de 16 in. Geen passje opzij maar wel een schot in het verste zijnetje zorgde voor de Kempense voorsprong.

© photonews

Westerlo bleef het spel maken maar moest zolang het 1-0 bleef oppassen. RWDM kwam beter in de wedstrijd maar Tagir kon met een ultieme sliding voorkomen dat Gueye van dichtbij mocht afwerken. Ook Mercier kon oog in oog met Bolat niet scoren op slag van rust. Aan de overkant miste Yow dan weer van dichtbij de kans om een dubbele voorsprong op het scorebord te zetten.

© photonews

RWDM leek uit de slotfase van de eerste helft hoop geput te hebben en trok als eerste naar voor maar verder dan een schot van Mercier op de vuisten van Bolat kwamen de bezoekers niet.

Dol kwartier

Daarop nam Westerlo het commando opnieuw over. Van Den Keybus en Reynolds zagen hun schot van de lijn gekeerd worden maar die laatste werd enkele seconden daarvoor nog stevig tegen de grond gewerkt. Foutief volgens de VAR en dus volgde er een strafschop. Madsen stuurde Defourny de verkeerde kant uit voor de dubbele voorsprong.

Maar het was nog niet gedaan met VAR-fases want na een lange bal kwam Defourny wel heel ver om een bal weg te boksen, te ver volgens de beelden. De doelman vloog er onverbiddelijk uit na tussenkomst van de VAR waardoor de opdracht voor RWDM met nog 20 minuten te spelen schier onmogelijk werd.

© photonews

Kelk en bodem

De kelk van de bezoekers moest tot op de bodem leeg. Wat kon er nog volgen na een penaltydoelpunt en een rode kaart? Juist, een own goal. Na een eerst goede tussenkomst van Sissako wou Doudaev de bal ontzetten. Hij deed dat echter tegen Gécé waardoor de bal voorbij Hubert in doel hobbelde.

Door de overwinning heeft Westerlo nu net als RWDM 21 punten waardoor ze weer even veilig staan, al hebben ze maar 3 punten bonus op Charleroi en een virtuele plaats in play off 3.