KV Mechelen mist na zege tegen Standard scherpte en ziet poging tot comeback stuiten op Koffi, opluchting voor Mazzu

Ook in de kersttijd gaat de strijd om sportieve overleving verder. KV Mechelen had in dat opzicht met de zege tegen Standard vorige week een goede zaak gedaan, maar Charleroi niet. Na een 5 op 18 lag de druk bij de ploeg bij Felice Mazzu om weg te geraken uit de laatste vier. Dat is gelukt.

Charleroi kon enkel en alleen met een driepunter vrede nemen. Felice Mazzu had dat zijn spelers blijkbaar goed ingepeperd, want ze gingen een stuk scherper van start dan de bezoekers. Zorgane kopte na een paar minuten al een vrijschop van Mbenza in een boogje over Coucke (1-0). Toch was het vooral Mechelen dat het spel maakte.

Het kwam slechts écht in de buurt van een gelijkmaker bij een volley van Foulon op voorzet van Walsh. Koffi was alert genoeg om de 1-1 te verijdelen. De Zebra's deden wat al een heel seizoen zo moeilijk loopt: de kansen afmaken. Nadat Guiagon Bates oprolde en aflegde voor Sylla, toonde de jonge aanvaller geen genade (2-0).

Met een dubbele voorsprong op zak lagen de Carolo's nog op de loer voor meer gevaar. De vrijstaande Zorgane haalde meteen uit op hoekschop. Een reflex van Coucke verijdelde een definitieve beslissing. De 3-0 hing wel meer in de lucht dan de 2-1, tot Bassette toch uit het niets voor die laatste score kon zorgen.

De 2-1 van Bassette uit het niets

Een voorzet van Antonio was tot bij Foulon gewaaid, die trapte opnieuw voor doel en Bassette kopte de aansluitingstreffer binnen. Vanaf dan was er weer meer vertrouwen en beweging aanwezig in het Mechelse spel. Malinwa ging dus nog op zoek naar de 2-2 en een hoekschop van Hairemans zorgde daar ei zo na voor.

Koffi zat er naast en de hoekschop dreigde in doel te waaien, maar Andreou kopte nog voor de doellijn weg. In de slotminuut was er nog een rol weggelegd voor Koffi die een stuk glansrijker was: een indrukwekkende kattensprong van de Burkinees hield de kopbal van Bassette uit doel, waarna de bal nog op de lat botste.

Zorgane geeft KVM de doodsteek

Dat was de meest hachelijke situatie die Charleroi moest overleven. En niet alleen deed het dat, het nam met de 3-1 in minuut 99 ook nog eens alle twijfels weg. Heymans aarzelde bij de afwerking en legde dan maar af voor Zorgane, die de 3-1 netjes in de linkerhoek mikte. Charleroi komt tot op 1 punt van KVM, RWDM staat nu 13e.