Union eindigt topper met veldspeler in doel, Club Brugge en Union verdelen de punten

De topper tussen Club Brugge en Union is geëindigd op een 1-1 gelijkspel. Union scoorde in de eerste helft, Thiago zorgde voor de Brugse gelijkmaker vanop de stip.

Na de nederlaag in Union pakte Club Brugge een mooie 14 op 18, maar de competitieleider zette daar nog een veel straffere reeks tegenover: 37 op 39. Hun laatste nederlaag in België was op 16 september tegen Racing Genk.

Club Brugge wilde daar in eigen huis, waar het in alle competities nog ongeslagen was dit seizoen, verandering in brengen. Het greep Union van bij de aftrap bij de keel, Thiago trapte na een kwartier net naast.

Union ontsnapte nog eens nadat Thiago zijn voet niet tegen een voorzet kon zetten, maar de bezoekers herstelden na zo’n 25 wel het evenwicht. En het werkte daarna ook dodelijk efficiënt af. Amoura schilderde de bal op het hoofd van Nilsson, de Zweed kopte overhoeks binnen.

Voor Club Brugge een koude douche, maar het gaf niet op. Burgess blokte het schot van Thiago af, Moris haalde net voor de rust een krul van De Cuyper van onder de lat. Maar Union trok dus wel met een kleine voorsprong de rust in.

Club maakt gelijk vanop de stip

Net voor het uur wiste Club die voorsprong uit. Na een fout van Burgess op Vetlesen in de zestien kreeg blauw-zwart een penalty. Er leek wel sprake te zijn van handspel van Vetlesen, maar de VAR gaf de penalty. Thiago miste niet vanop de stip.

🧐 | Speelde Hugo Vetlesen de bal met de hand? 🖥️ #CLUUSG pic.twitter.com/tlsKgLdmaS — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) December 26, 2023

Daarna waren er vooral veel harde duels met soms wat opstootjes, van echt goed voetbal was er niet echt sprake. Een snedige counter van Amoura en Puertas en een uitbraak van Amoura waren nog het gevaarlijkst.

In de toegevoegde tijd leek Jutgla nog op weg naar de 2-1, maar doelman Moris trok op het middenveld aan de noodrem en kreeg rood. De wissels van Union waren opgebruikt en dus moest Puertas in doel gaan staan, maar Club benutte de vrije trap die het daarna kreeg niet.

😅 | Cameron Puertas, de Olivier Giroud van de lage landen. 🧤 #CLUUSG pic.twitter.com/e55fK3TrCb — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) December 26, 2023

Goals werden er dus niet meer gemaakt, het bleef 1-1. Union laat na 12 op 12 nog eens punten liggen, maar gaat het nieuwe jaar wel als leider in. Club Brugge komt weer op gelijke hoogte met Racing Genk, maar de kloof met Union blijft wel 14 punten.