Gazzetta is al zeker, maar Club Brugge speelt het hard aan onderhandelingstafel over Buchanan

De roze Italiaanse sportkrant is meestal goed ingelicht en weet dus dat het wel in orde zal komen. Buchanan heeft immers al langer een persoonlijk akkoord met de Italiaanse topclub. Maar - zoals we u eerder konden melden - is Club niet van plan om hem voor een habbekrats te laten vertrekken.

Ze betaalden zelf meer dan 6 miljoen voor hem en Inter biedt momenteel een pakket van om en bij de 8 miljoen plus bonussen. Club wil echter een vaste prijs van 10 miljoen. Momenteel wordt daar nog druk over onderhandeld, maar de verwachting is dat het heel snel rond zal zijn.

Intussen heeft Club met Maxime De Cuyper alvast een oplossing gevonden voor zijn linkerflank. Hij speelt er dan wel tegen zijn voet, maar doet dat heel sterk.

Inter are CLOSE to signing Buchanan for less than €10m from Club Brugge 🇨🇦



The parties involved are very close to an agreement, according to Sky.@marifcinter says it will be a 5 year long deal. pic.twitter.com/jR5xjfpvPT