Anderlecht vecht zich - ondanks vier (!) blessures - onder leiding van Verschaeren naar winst tegen Cercle Brugge

Anderlecht speelde zeker niet zijn beste match van het seizoen, maar maakte zijn kansen klinisch af. Eerst Dreyer, dan Vazquez in de tweede helft. Het veld liet ook niet echt goed voetbal toe. En zorgt blijkbaar ook voor blessures, want er vielen er maar liefst vier uit.

De kerstkalkoen was bij Cercle beter verteerd als bij Anderlecht. De bezoekers begonnen furieus aan de match en dwongen Schmeichel al snel tot een eerste redding. Even later scoorde Delaney wel, maar die goal werd afgekeurd voor een fout op doelman Warleson.

Lang wachten op Dreyer zijn 13de

Even later was het echter wel prijs voor paars-wit. Riemer had zijn troepen opdracht gegeven de bal zoveel mogelijk in de ruimte achter de verdediging te droppen. Augustinsson had dat goed begrepen en slingerde de bal voor, waar Dreyer - wie anders? - weer op de juiste plaats stond om binnen te frommelen.

Daarna moesten we wel acht minuten wachten vooraleer het spel kon hernemen, want de VAR - die blijkbaar gecontroleerd werden - deed er zo lang over om tot de conclusie te komen dat de lijnen elkaar raakten en er dus geen buitenspel kon geconcludeerd worden.

Verschaeren met topassist, vier spelers out

Het tactisch plan van beide ploegen voor de rest van de eerste helft? Ballen naar voor trappen en hopen dat het leer eens goed viel. Zo moest Schmeichel toch nog een topredding verrichtten. Anderlecht zag wel nog voor de rust twee spelers uitvallen: Sardella en Dolberg. Hazard maakte zo zijn wederoptreden en bood Dreyer nog een goeie kans aan die hij verpestte.

Met de rust bleef trouwens ook Rits binnen en kwam Vazquez in de ploeg. Toen Verschaeren die even later zag wegspurten gaf de nummer 10 van Anderlecht een assist - zijn derde al in vier matchen - om duimen en vingers bij af te likken. Perfect in de loop van de Argentijn en die maakte het cool af.

Maar nog was de pech van Anderlecht niet voorbij, want bij een verdedigende actie blesseerde ook Delaney zich aan de knie. Arnstad moest zowaar als linksback komen opdraven en Augustinsson ging centraal spelen. Chancel Mbemba kwam de aftrap geven. Misschien moeten ze hem maar vragen om te blijven?

Anderlecht kon de match wel zonder al te veel problemen uitspelen. Debast ruimde alles achteraan op en de weinige schoten van de Vereniging waren slecht gemikt. Anderlecht sluit het jaar af op een tweede plaats en mag daarmee zeker tevreden zijn.