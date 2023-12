Analyse Ronduit indrukwekkend bij Anderlecht: "En hij zit nog maar aan 60-70 procent"

Een betere comeback na een heel zware knieblessure dan die van Yari Verschaeren hebben we al lang niet meer gezien. De aanvallende middenvelder kwam in de ploeg en tegen Cercle Brugge was hij zelfs beter dan in de meeste matchen voor zijn blessure.

Toen hij in maart uitviel, was de verwachting dat hij pas in 2024 weer ging spelen. Maar ziehier: intussen heeft hij al vijf matchen achter de riem steken, waarvan vier als basisspeler. Tegen Cercle maakte hij ook voor de eerste keer de 90 minuten vol. Het rust allemaal niet meer op zijn schouders En hij bekroonde zijn sterke wedstrijd met een schitterende assist. Zijn derde trouwens al. Da's indrukwekkend voor een speler die acht maanden aan de kant stond. Verschaeren lijkt zelfs beter dan voor zijn blessure, maar dat heeft ook met de ploeg te maken. De 22-jarige creatieve middenvelder heeft lopende mensen rond zich heen en aanspeelpunten. Hij moet het allemaal niet meer zelf forceren. Dat was ook de teneur voor zijn blessure: zet hem in een goeie ploeg en zijn rendement zal omhoog gaan. Dat was ook een deel van de motivatie van Verschaeren om zijn revalidatie minitieus af te werken. Hij zag van aan de zijlijn hoe zijn ploeg een volledige metamorfose onderging en wist dat hij daar zijn kwaliteiten in kon laten zien. De mensen die elke dag met hem bezig waren, zagen het vuur steeds feller branden. Geen houden meer aan Velen vergeten dat dit al zijn zesde seizoen in de A-kern is en dat hij daarin nog niets kon winnen. Verschaeren is niet van plan om het Lotto Park te verlaten zonder een feestje. "Ik heb me een paar keer afgevraagd of ik niet te snel ging met hem", aldus Brian Riemer. Maar Verschaeren kon niet meer beteugeld worden. "Ik ben blij voor hem, maar ik denk dat hij nog maar op 60-70 procent zit. Op trainingskamp gaan we die extra procenten aanvullen en dan zullen we de beste Yari zien." Voor Riemer wordt het een opgave om al zijn creatieve spelers in het elftal te krijgen. Naast Verschaeren moet er immers ook plaats voor Hazard en Leoni gevonden worden. Hij gaat dus wel eens een defensieve middenvelder moeten opofferen.