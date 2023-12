Anderlecht heeft er na amper 26 matchen een icoon bij: fans staan op de banken voor hem

Wie denkt u dat de meest populaire speler is bij Anderlecht? Jan Vertonghen? Yari Verschaeren? Nee, de speler die de fans het meest enthousiast maakt, is toch wel Théo Leoni. Die is goed op weg om een iconische status bij paars-wit te bereiken.

De kleedkamer maakt er al grapjes over. Eender welke speler mag verkocht worden of vertrekken, maar moest het bestuur Leoni naar de uitgang begeleiden, breken de fans het Lotto Park af. Het is de chouchou. De volumeknop gaat telkens omhoog als zijn naam in de basis wordt afgeroepen.

Hondstrouw

Dat werd na de match tegen Cercle Brugge nog maar eens duidelijk toen Jan Vertonghen de fans ging bedanken en daarna de microfoon en het orcheststokje aan Théo doorgaf. De 23-jarige middenvelder zweepte het publiek op en iedereen stond op de banken te dansen.

Het helpt natuurlijk dat hij uit de eigen jeugdopleiding komt, maar het is ook zoveel meer. Leoni is - buiten de veteranen in de ploeg - de enige die niet droomt van een transfer naar een grote buitenlandse competitie. Als hij zijn hele carrière voor Anderlecht kan spelen, is die geslaagd. Daarnaast koppelt hij techniek aan onverzettelijkheid.

Da 's vrij uitzonderlijk voor een jonge gast die in een half jaar tijd toch bewezen heeft dat hij een meerwaarde biedt. 3 belangrijke goals die telkens puntenwinst betekenden en maar liefst zeven assists in zijn eerste 26 matchen als volwaardig A-ploegspeler.

Walk on water

In die korte tijd is hij op weg naar de status van icoon. Een jeugdtrainer van Anderlecht: "Als ze hem ooit die kapiteinsband om de arm binden, zal hij op water kunnen lopen". Het paars zit diep bij Leoni. Na zijn late doorbraak is hij intussen niet meer weg te denken tussen de lijnen bij Anderlecht.

Zijn ploegmaats zijn gek van hem en worden soms ook gek van hem: hij zwijgt blijkbaar geen twee minuten. Maar dat is ook zijn kracht op het veld: communicatie en leiderschap. Dus ja, die band lijkt een kwestie van tijd. En dan komt hij aangelopen over de vijvers van Neerpede met Milc Inc in zijn oren... Walk on water...