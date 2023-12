Riemer ging informatie inwinnen bij Premier League-ref: "Nog nooit gebeurd in 31 jaar! En hier zouden ze dat wel doen?"

Anderlecht is niet van plan om de wedstrijd tegen Genk zonder enige strijd te herspelen, moest dat beslist worden. Brian Riemer kon er alvast niet bij dat het zelfs maar overwogen wordt.

Bij Anderlecht leeft het gevoel dat er veel matchen herspeeld moeten worden als dit er door komt. Het zou de deur openzetten tot heel veel klachten. En Riemer weet dat er zelfs internationaal meegekeken wordt naar wat de uitslag van de klacht van Genk gaat worden.

"Ik sprak met een kennis van mij die heel lang scheidsrechter in de Premier League is geweest. Hij wist me te vertellen dat het in de geschiedenis van de Premier League nog nooit gebeurd is dat er een match herspeeld werd. En hier zou dat wel gebeuren? Als dit gebeurt, worden we het lachertje in de wereld. Ik hoop dat iedereen zijn verstand gebruikt."

Zover zijn we nog niet, maar er is wel degelijk sprake van. De klacht van Genk wordt pas na Nieuwjaar behandeld. Het mag duidelijk zijn dat Anderlecht bij een uitspraak in hun nadeel de zaak ook niet blauwblauw gaat laten.