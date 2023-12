KRC Genk maakt statement tegen Antwerp na ophefmakende nederlaag tegen Anderlecht

KRC Genk heeft dinsdag met 3-0 gewonnen van Antwerp. Na een wedstrijd met veel sfeer en spektakel trokken de Limburgers aan het langste eind. De ingevallen Tolu pakte uit met twee doelpunten.

Antwerp reisde dinsdag voor het eerst terug naar de Cegeka Arena, waar de club de titel won afgelopen seizoen. Coach Mark Van Bommel koos voor Balikwisha en De Laet. Bij KRC Genk kwamen Arteaga en Bonsu Baah in de ploeg voor Paintsil en Munoz die geschorst waren.

De wedstrijd ging in de openingsfase goed op en neer met balbezit langs beide kanten, maar het was de thuisploeg die de score mocht openen. Kayembe kon de bal net binnenhouden langs de zijlijn en gaf mee aan Fadera.

Die kon op zijn beurt Alderweireld voorbij met een bruggetje waardoor de baan naar doel vrij was. Hij werkte rustig af in de korte hoek en zette Genk op voorsprong.

De wedstrijd begon fair, maar na iets meer dan een halfuur werden er steeds meer fouten gemaakt, vooral nadat De Laet leek na te trappen op Fadera die al op de grond lag. Voordien was er ook al een elleboog van Heynen, al dan niet bewust, op Balikwisha.

Gedurende de hele eerste helft bleef de thuisploeg enorm goed en snel druk zetten op de man in balbezit. Genk bleef dan ook de meest dominante ploeg waar Antwerp redelijk weinig tegen in kon brengen.

Mark Van Bommel greep meteen na rust in en bracht Ejuke en Van Den Bosch op het veld. Veel invloed had dit niet meteen. De tweede helft begon net zoals de eerste was geëindigd, met een sterk Genk.

Het bleef hard tegen hard gaan, een aantal gele kaarten werden uitgedeeld, maar dat hadden er meer kunnen zijn. Duidelijk was wel dat scheidsrechter Lardot of VAR Laforge geen ingrijpende beslissingen wilden maken.

De Limburgers bleven nadrukkelijk op zoek gaan naar een doelpunt en die kwam er na zo'n 75 minuten dan toch. Sor leverde op een plaatje af voor de ingevallen Tolu na een geweldige dribbel. De spits kwam goed ingelopen en tikte de bal binnen.

Toen we de 2-0 nog aan het opschrijven waren, had Tolu alweer gescoord. Na een geweldige diepe bal van El Khannouss kon de boomlange spits zijn tegenstander uitkappen en de bal rustig in doel leggen.

Antwerp probeerde nog wel, maar ook verdedigend stond Genk goed. Wouter Vrancken mag trots zijn op zijn ploeg na dit statement. Mark Van Bommel heeft werk na de 2 op 9.

Door deze overwinning klimt KRC Genk naar een voorlopige vierde plaats met 34 punten. Antwerp kan voor de tweede keer op een paar dagen niet winnen en zakt zo naar de zesde plaats met 32 punten.