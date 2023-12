Patrick Goots ziet wat Antwerp na de winterbreak nodig heeft

Royal Antwerp FC sloot 2023 af met een valse noot. Er werd met 3-0 verloren op bezoek bij KRC Genk.

Mark van Bommel had zijn laatste wedstrijd van het jaar best wel anders voorgesteld, maar The Great Old kwam er helemaal niet aan te pas tegen de Limburgers.

“De winterstop komt op een uitgelezen moment”, zegt Patrick Goots aan Gazet van Antwerpen. “2023 was buitengewoon, maar sloopte de Antwerpse lichamen.”

Een jaar met vele afspraken voor de spelers. “Het begon al met die straffe bekercampagne. De ene topper na de andere op weg naar de finale. Met de titelstrijd en de Champions Leaguecampagne is het nadien niet meer stilgevallen. Dat mag je allemaal niet onderschatten.”

Wat Antwerp nodig heeft is volgens Goots heel erg simpel. Een oud zeer op de Bosuil dat al geregeld eens aangestipt werd door Goots en andere analisten.

“Het komt er de komende weken op aan de batterijen snel weer op te laden en enkele geblesseerden, zoals Ondrejka, te recupereren. De match in Genk, waar opnieuw enkele jongens ontbraken, toonde aan dat de kern niet zo breed is als sommigen denken.”