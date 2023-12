Analist heeft verklaring voor de negatieve spiraal bij Antwerp en ziet hen helemaal niet meer meespelen

Antwerp kreeg dinsdag voetballes van Genk. De mannen van Mark van Bommel werden op alle fronten afgetroefd. Ook in vechtlust, wat normaal gezien toch het stokpaardje is van Janssen, Vermeeren en co. Analist Patrick Goots ziet dat de bobijn af is.

Goots weet dat 2023 heel belastend was voor de kern van The Great Old. “Het 2-2-gelijkspel tegen Westerlo, dat opnieuw de juiste drive vond, was zaterdag een teken aan de wand. Toen al zag je dat de fut er stilaan uit ging."

"Tegen een ­opgenaaid Genk was, na alles wat er de voorbije dagen gezegd en geschreven is, geen kruid gewassen", zegt hij in GvA. “Verliezen in Genk kan ­gebeuren. Het is vooral de ­manier waarop. Antwerp werd afgetroefd op zijn eigen ­kwaliteiten, zoals fighting spirit en tot het gaatje gaan.”

Antwerp moet herbronnen en uitrusten tijdens de winterstop. Veel spelers zitten immers op hun tandvlees. En de top zes is ineens geen evidentie meer. “Ik stel de deelname aan de Champions’ Play-offs niet in vraag, maar met een zesde plaats staat Antwerp gewoon te ver”, aldus Goots. “De kloof met Union mag niet oplopen tot twintig punten. Dat zijn er na de halvering nog altijd tien. Dan is de fun er nog voor het begin van de nacompetitie al af.”