KRC Genk onderneemt verdere actie na 'penaltygate' en stuurt dringende eis naar Referee Department

Het laatste woord over Anderlecht-Genk is nog niet gesproken. Na de veelbesproken penalty heeft Genk nu beslist om de communicatie tussen scheidsrechter en VAR op te eisen. Alles in het teken van het herspelen van de match.

Genk wil zo bewijzen dat er sprake is van een dwaling en niet van een menselijke fout. Als de VAR immers gezien heeft dat Verschaeren de zestien te vroeg inliep, is er sprake van een schending van het reglement. “Ik wil er niet constant op blijven terugkomen”, aldus Vrancken na de zege tegen Antwerp bij HLN. “Maar de regels zijn gewoon duidelijk. Als we gaan beginnen buigen, hebben we een groter probleem. Het werd tijd om eens te laten zien dat het niet oké meer was. Nu is het zaak om de regels toe te passen." Ref zei dat de VAR de Anderlecht-spelers gezien hadden Omdat het Referee Department al toegaf dat er een fout gebeurde, wordt Genk gesterkt in zijn voornemen om de match te laten herspelen. Dat het over een dwaling gaat, kunnen ze echter enkel bewijzen met de communicatie tussen VAR en ref. “De ref had tegen enkele van mijn spelers gezegd dat zij (het VAR-team, red.) de Anderlecht-spelers gezien hadden”, zei Vrancken. “Maar dat is nu woord tegen woord. Daarom hebben wij gevraagd om de communicatie openbaar te maken."