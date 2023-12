Handspel van STVV redt het vel van Standard en Carl Hoefkens

Het venijn zat hem in de staart. Dit gezegde was helemaal van toepassing voor het duel tussen Standard en STVV.

Standard en STVV sloten 2023 af in een onderling duel. Voor STVV was het een rustig jaar waarin ze nooit in de problemen kwamen. Dit was voor Standard wel wat anders. Het was nooit rustig in Luik dit zowel door het sportieve, maar ook door de financiële en bestuurlijke malaise.

Beide clubs konden wat glans geven aan 2023 door dit met winst af te sluiten.

Actie fans van Standard

De fans van Standard waren misnoegd dat de wedstrijd doorging om 18u30 op een werkdag. Een duidelijke actie van de fans was dan ook het gevolg. Dat kan u HIER lezen.

De spelers van Standard volgden echter hun voorbeeld. Er waren goede intenties (hoog druk zetten), maar kansen bleven uit.

De beste kansen in de eerste helft waren voor de Limburgse bezoekers van STVV. Gelukkig voor Standard hebben ze nog steeds Arnaud Bodart in doel. De Luikse doelman kon een aantal doelpogingen van STVV afblokken.

Bij STVV was Koita bedrijvig, maar zijn schoten vielen niet binnen het kader. Dit was wel bij Steuckers en Hashioka, maar op beide doelpogingen stond Bodart pal. In het slot van de eerste helft kreeg Delorge nog een goede kans, maar wederom stond Bodart in de weg.

Fluitconcert

De supporters van Standard gaven een duidelijk signaal naar hun spelers. Onder een striemend fluitconcert gingen ze naar de kleedkamers. STVV was duidelijk de betere ploeg.

Meer vuur

De spelers van Standard hadden een stevige bolwassing gekregen van Carl Hoefkens in de kleedkamer. Ze kwamen met een andere mentaliteit uit de kleedkamer. O'Neill met de eerste kans voor de Luikenaars, maar zijn schot ging ver naast.

STVV baas

Het duurde echter niet lang voor STVV terug de macht greep in de wedstrijd. Het was echter Bodart die wederom een aantal keer klaar stond om de thuisploeg te redden.

Carl Hoefkens greep in en gebruikte al zijn wissels op om het tij te keren. Dit loonde bijna want Kawabe stond helemaal vrij aan de tweede paal. Hij kon echter de bal niet goed controleren en botste op Suzuki.

Fujita doet het!

Het was wachten tot de 87ste minuut, maar daar was het bevrijdende en verdiende doelpunt van STVV. Steuckers zet Fujita goed op weg en vanuit een moeilijke hoek kon de Japanner de scoren openen.

© photonews

Handspel?

In de toegevoegde tijd zet Standard nog alles op alles. Dit zorgt ervoor dan in het geharrewar voor doel Janssens de bal met de hand raakt in de grote rechthoek. De VAR en de scheidsrechter keken naar de beelden en de bal ging op de stip.

Wilfried Kanga achter de bal en hij zette de gelijkmaker op het bord. Zo kwam Standard in het slot nog goed weg.