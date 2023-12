OFFICEEL: KAA Gent stelt eerste wintertransfer voor

KAA Gent heeft donderdag zijn eerste wintertransfer voorgesteld. Eentje die er al een tijd lang zat aan te komen.

Zo komt Daniel Schmidt over van STVV. De doelman ging in onderling overleg uit elkaar met de Truienaars. Zijn contract werd verbroken. Dat laat de club weten in een persbericht.

Schmidt komt Paul Nardi vervangen die langdurig geblesseerd is. KAA Gent maakte de transfer op zijn sociale media bekend. De club deed dat eerder al per ongeluk, en verwijderde de post al snel. Hij tekende tot 2027.

De Japanner had nog een boodschap voor de STVV-fans. "Deze vier seizoenen bij STVV vormden een belangrijke periode in mijn leven. Samen hebben we heel wat uitdagingen overwonnen, die ervaringen hebben zeker bijgedragen tot mijn persoonlijke groei. Iedereen heel erg bedankt voor de steun doorheen deze jaren."