Moet Carl Hoefkens vrezen voor zijn positie als hoofdtrainer bij Standard? 'Bestuur zal zich eerstdaags beraden'

Standard speelde met 1-1 gelijk tegen STVV na een laat strafschopdoelpunt van Kanga. Zo staat de Luikse club 9e in de JPL.

Zeker geen plaats waar Standard op mikt. Er werd gehoopt dat Carl Hoefkens de oude glorie terug kon brengen naar Sclessin, maar dat kon hij voorlopig nog niet waarmaken.

De coach pakte met Standard 3 op 15 in de laatste wedstrijden. Maar ook voetballend loopt het nog helemaal niet zoals het zou moeten bij de Rouches.

Volgens Het Laatste Nieuws zal het bestuur 'zich eerstdaags beraden over de toekomst van Hoefkens'. We zullen dan snel weten of hij ook na de winterstop nog coach zal zijn van Standard.