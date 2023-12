🎥 Duidelijk signaal van de supporters van Standard richting DAZN en de Jupiler Pro League

De wedstrijd tussen Standard en STVV begon om 18u30. Daar waren echter een deel van de fans van Standard het niet mee eens.

Kerstvoetbal

Sinds een aantal jaren is er kerstvoetbal in de Jupiler Pro League. Er zijn voorstanders, maar ook tegenstanders. Veel mensen hebben op tweede Kerstdag (26/12) nog vakantie. Hierdoor is het gemakkelijker om een wedstrijd bij te wonen.

Dit is anders indien de wedstrijd op 27 december doorgaat. Dit is geen feestdag. Dit maakt het al moeilijker om de wedstrijd bij te wonen en zeker als ze begint om 18u30.

Ultras en PHK

Twee supportersverenigingen van Standard zijn het absoluut niet eens met dit vroege aanvangsuur. "We moeten weer omgaan met totaal ongeschikte tijden voor sommige wedstrijden, vooral omdat ze doordeweeks plaatsvinden", reageren ze op sociale media.

"Het zijn weer de supporters die voor de gek worden gehouden, want met dergelijke tijden is het voor een deel van ons onmogelijk om naar het stadion te komen", aldus de gezamenlijke verklaring van de supportersverenigingen.

Symbolische actie

Zowel Ultras als PHK kozen ervoor om de eerste 10 minuten van de wedstrijd buiten te blijven. Hierdoor zagen de tribunes er eenzaam leeg uit.