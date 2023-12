Alweer eist VAR de hoofdrol op: "Wat doen ze eigenlijk achter dat scherm? Gewoon onbegrijpelijk"

STVV speelde woensdagavond met 1-1 gelijk tegen Standard. De Luikse ploeg kreeg in de absolute slotfase een discutabele strafschop.

Minuut 95 met een 0-1 voorsprong voor STVV: Matte Smets trapt de bal hoog in de lucht in het eigen strafschopgebied. De ingevallen Wolke Janssens wil de bal wegkoppen en krijgt dan een duw van Aiden O'Neill waardoor hij de bal met de arm raakt. De VAR roept scheidsrechter Erik Lambrechts naar het scherm die nadien een penalty geeft.

Weer veel voer voor discussie, want was de duw geen fout? STVV-verdediger Smets kijkt in eigen boezem. "Ikzelf had de bal anders moeten wegwerken. Meer naar de zijkant in plaats van de hoogte injagen. Zo werd het moeilijker verdedigen voor Wolke. Ik werd onder druk gezet door de spits, daarom besliste ik te knallen. Achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk praten", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

Janssens, die de penalty veroorzaakte, was vooral enorm kwaad op de arbitrage. "Wat doen ze eigenlijk achter dat scherm? De VAR moet toch absoluut gezien hebben dat ik een duw kreeg? Dit is gewoon onbegrijpelijk", klonk het.

Was de strafschop terecht? Oordeel hier zelf.