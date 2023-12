Van Bommel kan het niet laten en prikt richting Vrancken: "Misschien kan ik vragen om te herspelen?"

Het is niet enkel bij Genk en Anderlecht dat de commotie leeft. Genk speelde immers ook tegen The Great Old onder voorbehoud omdat Paintsil en Munoz geschorst waren. Na de winst van de Limburgers zal daar wel niet meer over gesproken worden. Mark van Bommel had echter nog een prikje in huis...

Van Bommel werd op zijn persconferentie na de match gevraagd hoe hij de prestatie van Jonathan Lardot, de ref van dienst, beoordeelde. Er waren immers wel een paar fases waar vragen bij gesteld werden. Van Bommel haalde er zijn humor bij en gaf intussen ook een prikje aan zijn collega die ook aan de tafel zat. "Ik zal misschien vragen om de wedstrijd eens opnieuw te spelen", knipoogde Van Bommel. "Dan hebben we misschien wel kans om te winnen." Van Bommel wou het verlies alvast niet op de ref steken. "Ach, ik kan vandaag niks fout zeggen over Lardot. Ik vind ons niet goed, hij was ook niet top, maar zeker niet slecht."